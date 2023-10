Hamilton pide a la FIA tomar medidas para recuperar y fomentar la competitividad

La supremacía de Red Bull Racing en la actual temporada de la Fórmula Uno ha sido brutal, pues sólo Carlos Sainz en Singapur pudo arrebatarle el triunfo, sin embargo, esto comienza a ser frustrante para algunos pilotos como Lewis Hamilton, quien pide a la FIA tome las medidas necesarias para fomentar la competitividad.

Y es que desde que comenzó la nueva normativa técnica, el piloto Max Verstappen comenzó su reinado, en donde no tiene rival que le pueda que le haga cosquillas, razón por la que muchos creen que la temporada se ha vuelto aburrida.

"Creo que, dentro de nuestro deporte, tenemos que seguir trabajando para asegurarnos de que tengamos carreras reñidas porque creo que hemos visto que el compromiso social ha disminuido enormemente este año", señaló Hamilton.

El británico ganó su último Gran Premio en 2021, cuando compitió por el título con Max Verstappen en Abu Dhabi, por lo que ahora considera que el Gran Circo está teniendo un momento negativo, además, sugirió bajar el costo de los boletos.

"Obviamente esto tiene un gran impacto en la competición. La gente quiere ver eso. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas, o que el organismo rector está tomando las decisiones correctas, para mantenernos cerca y en una gran batalla hasta el final. Necesitamos más tribunas. No sé si necesitamos reducir también el precio de las entradas, pero tal vez", dijo Lewis.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, no respaldó el argumento, pues consideró que sería castigar al éxito y no sería justo, ya que Lewis dominó la competencia de 2014 a 2020 y nunca intervinieron para frenar su buen momento.

"Es un poco duro y no está bien castigar el éxito. Quiero decir, estoy abierto a sugerencias si los pilotos creen que hay una manera de ser justos y democráticos, pero no simplemente para castigar a Max y a su equipo o a cualquier otro. Realmente somos todo oídos aquí, aunque estoy estancado como tú. No hay forma de que la FIA castigue el éxito... y el dominio de un piloto ha ocurrido dos veces en mi época", indicó Ben Sulayem.

