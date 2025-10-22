Noel Campos correrá con Campos Racing en la Fórmula 2 en 2026

El camino que Pedro y Ricardo Rodríguez marcaron en el automovilismo sigue presente. Incluso con la salida de Sergio 'Checo' Pérez de Red Bull, la nueva generación se mantuvo vigente y para 2026 tendrá nuevas oportunidades.

La próxima temporada de competencias de la FIA no solo verá el regreso de Pérez Mendoza a la parrilla, sino que también tendrá la llegada de Noel León en la Fórmula 2. El regiomontano compartirá con el búlgaro Nikola Tsolov en Campos Racing, que lo presentó este martes.

Noel León correrá con Campos Racing | X: @CamposRacing

"Estamos orgullosos de poder contar con un piloto de la valía de Noel en nuestro equipo de FIA Formula 2 para 2025", escribió la escudería española. "Los títulos que ha conseguido en categorías inferiores le avalan y estoy convencido de que es un piloto que tiene mucho que decir en FIA Formula 2, incluso siendo un debutante".

"Desde Campos Racing vamos a proporcionarle todas las herramientas para facilitar que su adaptación a la categoría sea lo más rápida y eficaz posible”, señaló el Team Principal de Campos Racing, Adrián Campos.

Noel Leon firmó con Campos Racing | INSTAGRAM: @noel_leon19

Noel León, agradecido con la oportunidad

Con su llegada a Campos Racing, Noel sigue progresando en su camino rumbo a la Fórmula 1. El regiomontano ya pasó por el Campeonato NACAM de Fórmula 4 y este año estuvo en Fórmula 3, con Prema Racing. "Es un honor dar este importante paso en mi carrera y unirme a Campos Racing para la nueva temporada de Formula 2".

"Estoy muy agradecido por la confianza del equipo y por el apoyo de mis patrocinadores. Estoy totalmente comprometido a aprender y dar lo mejor de mí en esta nueva etapa”, expresó el piloto regiomontano.

Noel León ha avanzado poco a poco en diferentes categorías | INSTAGRAM: @noel_leon19

¿Cómo ha sido la carrera de Noel Campos?

León fue campeón del Campeonato NACAM en 2020, y del Campeonato de Fórmula 4 en Estados Unidos en 2021. También ganó en 2023 la Eurofórmula Open, mientras que el año pasado quedó tercero en el Gran Premio de Macao. Este año con Prema logró dos podios y sumó 36 puntos, para finalizar en el sitio 17 de 37.

Noel Leon sigue avanzando en su carrera en el automovilismo | INSTAGRAM: @noel_leon19