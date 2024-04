Presidente de Lille estalla contra el 'Dibu' Martínez: 'No tiene elegancia'

La sobresaliente actuación de Emiliano "Dibu" Martínez, guardameta estrella del Aston Villa, sigue siendo tema de conversación tras su destacado desempeño ante el Lille en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League. Sin embargo, esta vez, el presidente del conjunto francés lanzó críticas hacia el arquero argentino, quien se convirtió en el héroe al detener dos penales en la tanda y acaparar la atención con su reacción y dedicación hacia la afición local.

Olivier Létang, máximo dirigente del LOSC Lille, expresó en una entrevista con L'Équipe su descontento hacia Martínez, señalando: "No quiero que nos dediquemos a hablar de este chico que tiene una actitud que no es la de un deportista de muy alto nivel".

Létang enfatizó en la importancia de mantener la calma y la elegancia tanto en la victoria como en la derrota en el deporte de alto nivel. "En el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que mantener la calma y la elegancia, por eso prefiero que nos centremos en nosotros mismos y saquemos todos los aspectos positivos", agregó el presidente del conjunto francés, que buscaba alcanzar su primera semifinal europea.

Por su parte, Martínez, quien recibió una segunda amonestación durante la tanda de penales por su gesto hacia los aficionados locales después de detener el primer penal, declaró que "lo motivan los hinchas cuando le tiran cosas a la espalda". Además, justificó su reacción afirmando: "Toda mi vida me tiraron cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar".

