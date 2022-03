Qatar 2022: Italia y Portugal se juegan su boleto al Mundial

Día crucial para el futbol europeo. Los invitados para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se siguen sumando y en las Eliminatorias de la UEFA se jugarán cuatro Semifinales para definir los duelos de Repesca a todo o nada.

Los grandes se tambalean. En la Ruta C por un boleto a Qatar, Italia y Portugal se medirán a Macedonia del Norte y Turquía, respectivamente. En el supuesto de cumplir con el rol de selecciones favoritas se enfrentarían, por uno de los boletos a la máxima cita mundialista.

La cuatro veces campeona del mundo luce muy superior a Macedonia del Norte, que nunca ha disputado una Copa Mundial; sin embargo, los fantasmas acechan a la selección Azzurra, pues apenas en la edición pasada (Rusia 2018) estuvo ausente.

“Llevamos pensando en este partido desde noviembre. Creo que la experiencia nos tiene que llevar a vivirlo con serenidad, no con excesiva tensión, pero conscientes de que no debemos hacer nada que no sepamos hacer”, señaló el defensor italiano Giorgio Chiellini.

Por otra parte, se encuentra Portugal. Cristiano Ronaldo apela al sueño mundialista y se aferra a disputar su quinta edición. El primer paso será vencer a Turquía en el estadio Do Dragao.

“Para nadie es un secreto: representar a mi país siempre es un momento muy especial para mí. ¡Poner en alto el nombre de Portugal, traer alegría y orgullo a todos los portugueses, mostrarle a nuestros jóvenes que nada es imposible! Crean en nosotros, crean en nuestra Selección. Haremos todo lo posible para corresponder a su apoyo. ¡Fuerza Portugal!”, escribió Cristiano en sus redes sociales.

En cuanto a la Ruta B, Suecia y República Checa se medirán en otra de las Semifinales pactadas para este jueves. Los suecos comandados por Zlatan Ibrahimovic se jugarán una de sus últimas cartas rumbo a Qatar, pues en la fase de grupos cayeron ante Georgia y España, lo que los relegó a la segunda posición por debajo de La Roja, que ya tiene su boleto.

Por último, en la Ruta A, Gales recibirá a Austria en el Cardiff City Stadium, duelo en el que Gareth Bale y David Alaba buscarán uno de los boletos a la Copa de la FIFA, misma a la que estas figuras internacionales nunca han clasificado.

