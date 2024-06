Euro 2024: Así marchan los Cuartos de Final al momento

Suiza se instaló como la primera invitada a la ronda de los Cuartos de Final, tras vencer con categórico 2-0 a Italia, quien quedó eliminada como la vigente campeona del torneo de selecciones europeas.

Alemania por su parte, hizo lo propio al dejar en la lona a la Selección de Dinamarca para instalarse entre los mejores ocho selecciones que seguirán saliendo en los siguientes días.

Este domingo, continúan las hostilidades con los enfrentamientos entre: Inglaterra vs Eslovaquia y España vs Georgia. Para el lunes: Francia vs Bélgica y Portugal vs Eslovenia.

El martes se conocerán a las últimas dos invitadas entre: Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía para conformar a las ocho selecciones que disputarán la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final pintan para grandes encuentros. La Selección de Suiza espera rival del Inglaterra vs Eslovaquia, mientras que Alemania espera al ganador del España vs Georgia.

Finalmente, los cruces se darían así: El ganador del Portugal-Eslovenia, se enfrentará al ganador del Francia-Bélgica, mientras que, en la última llave, buscará al ganador del Rumania-Países Bajos para medirse al ganador del Austria-Turquía.

