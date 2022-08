América: Mauricio Reygadas, seleccionado Sub 18, reveló haber sido buscado por las Águilas

Mauricio Reygadas, jugador del Mons Calpe de la Primera División de Gibraltar y una de las promesas más importantes del balompié mexicano memores de 18 años, reveló haber rechazado acudir a probarse con el club América pues sus objetivos son claros: permanecer en el futbol del viejo continente.

"Hace unos meses un visor del América me quiso invitar a pruebas con la Sub 18, pero no fui porque estábamos muy ocupados con la temporada aquí en el Mons Calpe y nunca fui“, reveló Reygadas en entrevista con TUDN.

“A mí me gustaría mucho quedarme en Europa, y hasta el momento que pueda, me quedaré a luchar en Europa, pero no es que le cierre las puertas a México. Las puertas sí están abiertas en México, pero ahorita me quiero quedar en Europa", indicó el joven defensor.

Reygadas se desempeña como lateral por la derecha y ha sido visoreado por equipos como el Betis de España, por lo que permanecer en el radar de equipos europeos está en sus planes.

