Ancelotti de cara a Qatar 2022: 'El que no quiera lesionarse, que se quede en el sofá'

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descartó que los jugadores merengues que tienen opciones de disputar la Copa del Mundo "estén preocupados" por sufrir una lesión que les impida estar en Qatar y señaló que "el que no quiera lesionarse, que se quede en el sofá".

"La lesión existe en el futbol. Si no te quieres lesionar te quedas en el sofá, como le digo a los míos. Te puedes lesionar en un entrenamiento, con el contacto con un compañero. No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén tan preocupados por esto. De momento todos quieren entrenarse, pero si alguno me dice que no quiere entrenar porque tiene miedo, que se quede en casa. Hay muchas películas buenas y series en la televisión", dijo en su comparecencia en Leipzig.

Descaró Ancelotti que las ausencias de Luka Modric o Karim Benzema sean por miedo a no poder ir con sus selecciones: "No creo que piensen en el Mundial, quieren llegar bien y es normal, pero para llegar bien necesitas continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas las que tienen y nosotros no queremos arriesgar porque es mejor perder a Karim y Modric por un día que por un mes".

Antes encara el Real Madrid un encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones en el que Ancelotti espera asegurar el primer puesto de grupo una vez conseguida la clasificación a octavos de forma matemática.

