Anelotti sobre Fede Valverde: "Tiene muchas cosas de Gerrard"

De acuerdo a Carlo Ancelotti, Fede Valverde tiene cualidades parecidas a las del exfutbolista y leyenda del Liverpool, Steven Gerard. El estratega italiano dejó claro que el mediocampista del Madrid “tiene todo para llegar a su nivel y aún mas”

"Tiene muchas cosas de Gerrard, es muy bueno para él que lo comparen con un jugador que tuvo este éxito. Federico tiene todo para llegar a su nivel, y aún más", analizó Ancelotti en rueda de prensa

El Real Madrid enfrenta un duro clandestino, ya que en el mes de octubre disputarán nueve partidos, por lo que las rotaciones serán parte del esquema de Carletto.

"El reto es hacerlo bien en todos los partidos para ir bien en Liga y acceder a octavos de la Champions antes del Mundial. Veo al equipo bien, motivado", añadió.

Asimismo Acelotti, e mostró preocupado por las ausencias que tendrá durant la justa mundialista, ya que el cansancio y la carga de trabajo puedan afectar al rendimiento del club. "Tras el Mundial no sabemos lo que va a pasar, estamos pensando como manejar la situación de los que vuelven porque tenemos que darles descanso y hasta mitad de enero puede que tengamos que jugar con los que se quedan aquí. También hay que tener en cuenta los que van al Mundial y no van a jugar. Necesitarán descanso, diez días al menos de vacaciones hay que darles, después empezar una especie de pretemporada que realmente no existe pero que descansen", sentenció.

