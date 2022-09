Este lunes, después del cierre de transferencias en todo el mundo, el mediocampista turco, Arda Turan, ha decidido anunciar su retiro tras haberse quedado sin equipo para la temporada 2022-2023 luego de una estadía fugaz por el Galatasaray de su país.

El futbolista nacido en Fatih, Turquía, debutó profesionalmente con el club que lo retiró en el 2005, sus actuaciones lo llevaron al Vestel Manisaspor antes de volver al cuadro más ganador del país otomano, tras cinco años emigró a España con el Atlético de Madrid.

Arda Turan ha anunciado su retirada como futbolista profesional. 4 temporadas (2011-2015)

partidos oficiales

Liga

Europa League

Supercopa de Europa

Copa del Rey

Supercopa de España ¡Muchas gracias por todos los grandes momentos que nos diste! pic.twitter.com/M0H9mwbBAe — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2022

En 2015 fue vendido al FC Barcelona, la poca actividad y las lesiones lo relegaron a la banca hasta que el cuadro culé decidió prescindir de sus servicios, en 2018 volvió a su país con el Estambul Basaksehir antes de regresar al Galatasaray en 2020.

Turan no encontró equipo que lo mantuviera en buen nivel, hace ya mucho que no es convocado a su selección y el dinero no es un problema por lo que el jugador otomano ha decidido retirarse del futbol este verano.

