Carlos Tevez: "Soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca Juniors"

El delantero de Boca Juniors Carlos Tevez, que el 5 de febrero cumplirá 37 años, dijo este viernes que siente que es "el último gran ídolo de la época dorada" del Xeneize y que eso le genera un "orgullo muy grande".

"Siento que soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca Juniors. Eso hace que infle el pecho, tengo un orgullo muy grande. Puedo dejar un legado para que los más chicos sepan cómo se juega en Boca", dijo 'El Apache' al canal TyC Sports.

El goleador contó que se preocupa por mantenerse en óptimas condiciones físicas y que realiza ejercicios de elongación no sólo antes y después de entrenar sino también antes de dormir para "no perder velocidad" a su edad.

"Obvio que debo dar el ejemplo para los muchachos porque soy el capitán. Hay que estar cerca de ellos para dar lo mejor. Con 'Cali' (Carlos Izquierdoz) fuimos correctos con eso me parece, de estar en forma, bien de peso. En Boca jugamos finales todos los fines de semana y nunca nos podemos dar el gusto de tener kilos de más", señaló.

"A medida que uno va creciendo tiene que estar más flaco para no perder velocidad. Nunca me imaginé que a los 37 iba a estar como estoy físicamente. No tengo problemas de articulaciones ni nada. Entreno a la par de mis compañeros", añadió.

El atacante consideró que Boca Juniors debe "cambiar" porque comete errores que le impiden salir campeón de la Copa Libertadores. La última vez que el Xeneize ganó el certamen de clubes más importantes del continente fue en 2007.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS TÉVEZ: 'MI PADRE NO TIENE POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR'