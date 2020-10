Champions League EN VIVO: Jornada 2 Martes

Sigue la actividad de este martes en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League.

Los encuentros de este día serán protagonizados nuevamente por los mexicanos Edson Álvarez, Héctor Herrera y Tecatito Corona, con los duelos Atalanta vs Ajax, Atlético de Madrid vs Red Bull Salzburgo y Porto vs Olympiacos.

