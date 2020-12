Champions League EN VIVO: Jornada 5 Miércoles

Sigue la actividad de este miércoles en la quinta jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. Los duelos de alto calibre presentan los choques: Manchester United vs PSG, Borussia Dortmund vs Lazio, Juventus vs Dinamo de Kiev y Sevilla vs Chelsea.

De estos choques, sólo Juventus, Chelsea y Sevilla tienen asegurado su boleto a la próxima ronda por posición en sus repectivos grupos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ: AJAX CAYÓ POR LA MÍNIMA EN SU VISITA AL LIVERPOOL