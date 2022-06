Cristiano Ronaldo: 'El Manchester United volverá al lugar al que pertenece'

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, aseguró que su equipo "volverá al lugar al que pertenece" después de una temporada errática en la que el conjunto inglés no ganó ningún título.

El exjugador del Real Madrid espera que el próximo curso sea diferente para un equipo que cuajó un mal año: no pasó de la tercera ronda en la Copa de la Liga, fue eliminado por el Middlesbrough en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, cayó en los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Atlético y fue sexto en la Premier League a trece puntos de la Champions.

"Siempre es bonito meter goles para este club, pero lo más importante para mí es tratar de ganar partidos y levantar alguna copa. Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe", apuntó Cristiano en una entrevista publicada en la web oficial de su club.

También habló sobre sus registros personales esta temporada. En total, Cristiano ha marcado 24 goles en 38 partidos a lo largo de todas las competiciones oficiales en las que ha participado. Además, dio tres asistencias.

"No sigo los registros, pero los registros me siguen a mí, y eso es bueno. Sigo encontrando motivación en el trabajo duro y la pasión por el futbol, pero el club y mis compañeros me ayudan en todo momento", declaró.

