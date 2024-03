Euro 2024: Así quedaron los grupos del torneo de la UEFA tras el play-off

La Eurocopa 2024 ya está completa, este martes se jugaron los partidos de repechaje continental y ya se conocen a las cuatro selecciones que completan la fase de grupos en la competición que se jugará este verano en Alemania.

Después de asegurar su lugar via UEFA Nations League, Georgia se terminó enfrentando a Grecia, Ucrania vs Islandia y Polonia vs Gales, mismos que entregaron historia pura cuando la selección de origen de Khvicha Kvaratskhelia venciera a los Helénicos desde los 11 pasos.

Luego de este resultado, Georgia se califica por primera vez en su Historia una Eurocopa de Naciones, por su parte Grecia se quedó cerca de tener la oportunidad de repetir el resultado histórico que lograron en la Eurocopa del 2004.

Gales está recibiendo a Polonia en un encuentro sin goles, mientras que Islandia estaba venciendo a Ucrania en sus partidos de repechaje de cara a la Eurocopa del 2024.

Así quedaron los grupos de la Eurocopa 2024.

Grupo A

Alemania Escocia Hungría Suecia

Grupo B

España Croacia Italia Albania

Grupo C

Eslovenia Dinamarca Serbia Inglaterra

Grupo D

Países Bajos Austria Francia Gales/Polonia

Grupo E

Bélgica Eslovaquia Rumania Ucrania/Islandia

Grupo F

Turquía Georgia Portugal Republica Checa

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GEORGIA DERROTA A LUXEMBURGO Y AVANZA EN EL REPECHAJE DE LA EURO 2024