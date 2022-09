Harry Maguire sobre las criticas: "Les gustan los clics y cosas así"

Uno de los futbolistas más criticados en el mundo es Harry Maguire, pues ha sido objeto de burlas, pues los aficionados consideran que sus actuaciones le han costado puntos valiosos. Al respecto habló el defensor de 29 años, quien minimizó las opiniones externas.

“No me concentro en nadie más ni en lo que la gente dice. Creo que si la gente puede hacer una historia acerca mí, soy el capitán del Manchester United.

“Entonces, esa es la razón por la que lo hacen, les gustan los clics y cosas así, pero llegué a la Eurocopa después de una lesión de ocho semanas, no jugué un partido y entré en el equipo del torneo. En términos de falta de forma y cosas así, estoy seguro de que eso no sucederá”, sentenció el jugador en entrevista para talksport.

Además se mostró confiado en regresar a la titularidad con el Manchester United, pues en los últimos partidos ha sido relegado a la banca de suplentes por Erik ten Hag para darle cabida a Rapahel Varane y Lisandro Martínez.

“Estoy bien, listo para jugar, me siento en forma. No sé qué se ha dicho sobre mi forma, realmente no leo sobre eso. Vengo de tres juegos buenos con Inglaterra en el verano y una buena pretemporada. Me siento muy bien”

Obviamente el entrenador decidió dejarme fuera un juego y el equipo ha estado ganando desde entonces. Trabajo fuerte en los entrenamientos para asegurarme que estoy listo cuando la oportunidad llegue, es lo que puedo hacer”.

