Javier Aguirre confesó cómo celebrará sus 200 victorias: "Un whiskito y a dormir"

Este miércoles el Mallorca venció al Girona en los Cuartos de Final de la Copa del Rey, luego de consumarse el pase a las semifinales de los mallorquinos, Javier Aguirre confesó cómo celebrará la victoria de su equipo y su récord de 200 triunfos como director técnico en Europa.

Javier Aguirre, exentrenador de equipos como el Osasuna y el Atlético de Madrid, llegó al futbol europeo en 2002 con el cuadro de Pamplona, luego del Mundial del 2010 'El Vasco' dirigió al Espanyol de Barcelona y al Real Zaragoza, además de 'Los Colchoneros' y el Leganés.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador mexicano confesó cómo va a celebrar ese hito en la historia del Mallorca y en su memorabilia personal, a lo que el mexicano contestó: "Mítica frase ¿Verdad? Un Whiskito y a dormir hijo, Lagavaulin, ocho años, con dos hielos, así", comentó.

¿Cuál es y cuánto cuesta el Whiskey que toma Javier Aguirre?

Un joven Lagavaulin ocho años, es un whiskey escocés con 48% de alcohol de volumen, un poco más impetuoso que su hermano mayor, el Lagavaulin 16, aunque es igual de ahumado que su predecesor, este es el Whiskey que toma Javier Aguirre y que en México, al menos en tiendas departamentales, tiene un costo de dos mil 229 pesos mexicanos.

Aguirre y su experiencia en el futbol japonés

El entrenador mexicano también habló sobre el tema de la tecnología en los vestidores de LaLiga, asegurando que es algo con lo que lidia, pero que no le gusta, esto porque (en palabras del entrenador) tiene la lengua muy larga en el vestidor y hay cosas que no puede decir fuera.

Aguirre aprovechó el momento para contar una historia que le pasó cuando fue entrenador de la Selección Nacional de Japón y cómo le costó trabajo adaptarse a una cultura totalmente diferente: "Si me ponen un micrófono, pues me contengo, pero, por otra parte, no eres tú, mira, te voy a contar, me fichó la selección de Japón y me fui para allá y llego y les pegué una berreada de estas, muy mías, y me dicen 'No Mister, por favor, no les grites, son muy sensibles', les dije 'Se equivocaron de entrenador'", confesó.

Así mismo, Javier Aguirre aprovechó el final de la conferencia para mandar un saludo a su hijo Ander tras sufrir una perdida: "Quería mandarle un saludo a mi hijo Ander, que hoy se le murió el Kenny, su perrito después de 10 años, estaba muy triste, te quiero hijo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEYENOORD ELIMINA A PSV DE LA COPA PAÍSES BAJOS; SANTIAGO GIMÉNEZ Y 'CHUCKY' FUERON TITULARES