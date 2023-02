Javier tebas habló sobre el Barcagate: “No es posible una sanción deportiva”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló del tema más polémico en el últimos días, el Barçagate, donde salió a la luz pagos del FC Barcelona al excolegiado Enríquez Negreira. A través de un video en redes sociales, el directivo informó que no habrá sanción.

"Esos servicios no se deberían haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos prestados, eso conlleva de si podría haber sanciones deportivas o no. Tenemos que aclarar que no es posible sanciones disciplinarias deportivas porque han pasado cinco años y estas sanciones prescriben a los tres años de los hechos", argumentó Tebas.

"A nivel deportivo no es posible, otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, donde esta la fiscalía investigando los hechos y sí puede existir un posible delito de corrupción entre particulares, en la versión de amaño en el ámbito deportivo", señaló el presidente de la Liga.

Declaración de @tebasjavier, presidente de LaLiga, a raíz de las publicaciones sobre la relación entre Enríquez Negreira y el FC Barcelona: pic.twitter.com/eaeTIlMqBc — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) February 16, 2023

Además, hizo hincapié en que se respetará la investigación.

"Una vez termine veremos si la fiscalía decide interponer la querella oportuna en los tribunales correspondientes. Si hay una querella nos tendremos que personar como acusación particular y sino el asunto queda archivado, esa es la postura de LaLiga", finalizó Javier Tebas.

