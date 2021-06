Julen Lopetegui no descarta dirigir en la Liga MX

El técnico español del Sevilla, Julen Lopetegui, no esconde el interés que tiene por los jugadores mexicanos que residen en Europa, en especial con más atención sobre 'Tecatito' Corona, pero no sólo eso, también sigue muy de cerca el futbol mexicano, con inversiones dentro del país que lo hacen visitar México constantemente y referencias de sus análogos que han trabajado con equipos de la Liga MX, no descarta que le gustaría dirigir un club.

"México es un país muy futbolero, con una liga muy bien organizada, con aficiones muy apasionadas, buenos estadios y me consta por amigos que han entrenado ahí, que le dan mucho valor a la competición, y también a la pasión con la que vives el futbol, a todos los que vivimos en este mundo nos gusta vivir esa pasión, esa exigencia, esa presión, esa intensidad, y por qué no algún día pueda tener el placer estar en su país no sólo de visita", comentó el técnico del Sevilla.

Julen destacó el formato que tine la Liga MX, completamente distinto a las ligas europeas, lo calificó de "emocionante".

