LaLiga: Temporal de nueve paralizó el futbol español, con 26 partidos suspendidos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado este sábado de la suspensión de 26 encuentros en todo el territorio, entre ellos el Atlético de Madrid vs Athletic Club de la Primera División masculina, además del Alcorcón vs Albacete, Mirandés vs Rayo Vallecano y Leganés vs Almería, de Segunda.

El Comité de Crisis de la RFEF está analizando cada partido en competiciones de ámbito estatal, a raíz del temporal de nieve que está afectando a España y que, inevitablemente, se ha traducido en la suspensión de varios partidos de fútbol de diferentes categorías.

Además, LaLiga ha informado de la petición realizada al Comité de Competición de la RFEF para retrasar un día los encuentros Real Sporting vs Fuenlabrada, de la Segunda División, y el Elche vs Getafe, de Primera, que debían disputarse este domingo.

Esta petición se produce por la situación excepcional causada por el temporal que está viviendo gran parte de la península y que está causando graves problemas en el traslado de los equipos y el estado de los terrenos de juego de los clubes.

La fecha de disputa de los encuentros aplazados se comunicará en los próximos días y deberá ser una de las disponibles del calendario de competición.

