"Lionel Messi ya no es el mismo", analistas previo al duelo entre Rayados e Inter Miami

Llegan los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y uno de los temas más importantes y que se roba las portadas es Lionel Messi enfrentando a Rayados de Monterrey. En el programa “Puro Futbol” de Hi Sports TV, la polémica se prendió con este tema, pues el astro argentino tiene tiempo sin jugar por una lesión y eso podría afectarlo en esta eliminatoria.

Y aunque Messi es de los mejores futbolistas de la historia, su nivel puede verse mermado por la falta de actividad que ha tenido en las semanas recientes, tema en el que debatieron los expertos en Hi Sports TV con Hussein Forzán, César Martínez, Raúl Sarmiento y Óscar Pérez.

Ante el tema que ponía Forzán en la mesa, la discusión comenzó a elevarse, cuando César Martínez lanzó el dardo, asegurando que el Mundial de Qatar dejó dañados a todos por lo que se vio con el astro argentino. Sin embargo, Sarmiento compartió su postura, asegurando que a pesar de ser el mejor, el nivel de Messi ya no es el mismo.

“También hay que aceptar que es un ser humano (Messi), que viene de no jugar, no es lo mismo. Es igual lo de Cristiano y para mí es mejor Messi, pero hay que darnos cuenta que ya no es lo mismo”, externó Raúl.

De momento no se sabe si Lionel Messi tendrá participación en la eliminatoria ante Rayados, aunque al verlo de regreso a las prácticas, nos hace pensar que, al menos, podría estar en el partido de vuelta en el Gigante de Acero.

