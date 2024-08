Luis Enrique 'explota' tras cuestionamientos sobre primer gol de Mbappé con Real Madrid

El Paris Saint Germain arrancará la temporada 2024/25 de la Ligue 1 este viernes y lo hará sin su máxima figura histórica, Kylian Mbappé, quien ayer debutó con el Real Madrid en la Supercopa de Europa.

Pese a haber dejado el club, el astro francés sigue siendo tema de conversación en la prensa que cubre al conjunto parisino, aunque esto generó molestias en Luis Enrique, quien externó su inconformidad por tener que responder preguntas sobre él.

No obstante, el técnico español afirmó que le desea "lo mejor" a Mbappé en su nueva etapa como merengue.

"No lo vi. Qué pesados son los españoles. Todavía siguen aquí... ¿Hasta cuándo? La verdad es que no contaba que me fueran a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros", dijo en conferencia de prensa.

Cabe recordar que la campaña anterior existieron fricciones entre Luis Enrique y Kylian Mbappé que terminaron mandando a la banca al jugador en varios partidos.

