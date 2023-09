Manchester United separó a Jadon Sancho del primer equipo

Separado del plantel. El Manchester United informó que Jadon Sancho se mantendrá separado del plantel, esto debido a problemas de indisciplina que ha presentado el futbolista inglés.

Tal parece que la paciencia con Sancho en el conjunto de los Red Devils llegó a su fin, ya que después de que Erick ten Hag le reclamó al futbolista por su actitud al momento de entrenar o ingresar de cambio, por lo que el club tomó la decisión de separarlo del plantel.

“Jadon Sancho permanecerá en un programa de entrenamiento personal alejado del grupo del primer equipo, a la espera de que se resuelva un problema de disciplina de la plantilla”, informó el club a través de un comunicado oficial.

Respecto a esta situación, el futbolista público el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Por favor, no crean todo lo que lean. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mí mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo".

Cabe destacar que el futbolista de 23 años llegó como una de las mejores promesas de Inglaterra después de haber brillado con el Borussia Dortmund, ya que con este equipo consiguió 50 goles y 64 asistencias en 137 compromisos. Este rendimiento provocó que el United pusiera sus ojos en él y en el verano de 2021 pagará 85 millones de euros para hacerse de sus servicios; sin embargo, sus números están muy lejanos a lo que prometía ya que en 82 partidos únicamente ha logrado sumar 12 tantos y seis asistencias.

