Mbappé sobre derechos de imagen con la Selección: "No soy yo, todo el equipo quería esto"

El pasado lunes, Kylian Mbappé estuvo envuelto en una polémica tras rechazar participar en una sesión de fotos de su Selección, debido a la negativa de la Federación Francesa de Futbol (FFF) a negociar los derechos de imagen.

Mbappé, delantero y figura de la Selección Francesa comentó que todo el equipo buscó modificar el acuerdo de derechos de imagen que tenían con la FFF y que no le molestaba alzar la voz en pro de sus compañeros.

"No soy yo, es todo el equipo que quería esto. A mí no me molesta ponerme enfrente del escenario, incluso a costa de ser criticado, si es beneficioso para mis compañeros", comentó tras la victoria de Francia sobre Austria en la Nation League.

Las protestas del delantero del PSG fueron escuchadas, debido a que la FFF aceptó modificar dicho acuerdo y el atacante francés participó en los eventos promocionales junto a sus compañeros.

"Criticarme no cambiará mi manera de jugar, mi manera de vivir. Si esto puede servir al grupo, yo estoy acostumbrado a estar bajo los focos", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: URUGUAY: DIEGO ALONSO SUFRIÓ PRIMER DESCALABRO TRAS CAER CON IRÁN