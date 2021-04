MLS: Multó y suspendió a jugador del Galaxy por usar insulto homofóbico

La Major League Soccer (MLS) anunció que el jugador del Galaxy Sebastian Lletget fue multado y suspendido por utilizar un insulto homofóbico en su cuenta de Instagram.

Los hechos se dieron luego de que el jugador angelino publicará un video el pasado 9 de abril en donde se acerca a su compañero Julián Araujo y le grita '¡eh, put..!'

“Major League Soccer anunció hoy que el mediocampista de LA Galaxy Sebastian Lletget ha sido multado con una cantidad no revelada y suspendido por dos partidos por el uso de un insulto homofóbico en una publicación de Instagram el 9 de abril. Además, Lletget debe asistir a talleres sobre diversidad, equidad e inclusión a través de Athlete Ally”, aseguró la competición en un comunicado.

El jugador borró inmediatamente la publicación y se disculó con sus seguidores y con todo aquel que se haya sentido ofendido, además aseguró que enfrentaría cualquier tipo de sanción por sus actos.

“Lo arruiné. Hoy temprano, publiqué un video que me incluía usando un insulto despectivo en español. He eliminado un video de mi historia de Instagram, pero quiero abordar su impacto y no esconderme de esto. Asumo toda la responsabilidad y la propiedad de lo que fue una frase extremadamente pobre y mal pensada y no tengo excusa para mis acciones. Lo siento y sé el dolor que este término ha causado a tantos”, aseguró el jugador.

