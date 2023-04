Neymar ilusiona con el regreso:"Sueño con volver a jugar pronto en el Santos"

Neymar sigue en su proceso de recuperación del esguince en su tobillo derecho. El jugador del PSG abandonó París el 30 de marzo para trasladarse a Brasil, donde se está recuperando acompañado del fisioterapeuta y preparador físico de la entidad parisina.

Aprovechando la visita a su país natal, el delantero estuvo presente en un partido de su antiguo club, el Santos, frente al Audax Italiano en la Copa Sudamericana. El juego culminó con marcador de 0-0.

La afición local lo ovacionó durante largos lapsos del juego, pues no olvidan al ídolo que fue ahí antes de brincar el charco con dirección a Europa.

Más sorprendente todavía fueron las declaraciones del astro brasileño para el medio Glogoesporte: "Sí, sueño con volver a jugar pronto en el Santos, imagínatelo".

"Me siento como en casa aquí, muy feliz de estar de vuelta aquí después de diez años. Vine aquí para apoyar a Santos y recibir el cariño de la afición. Fue el club que me dio todo, que me abrió puertas a mí y a mi familia, que me reveló al mundo. Estoy muy feliz y contento de estar aquí", aseveró uno de los históricos del futbol brasileño.

Neymar claramente le echa un guiño al Santos y podríamos verlo ahí más pronto de lo que se piensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: ¿CUÁNTO COSTARÁN LOS BOLETOS PARA LA FINAL?