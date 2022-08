Pep Guardiola sobre Bernardo Silva: "No sé lo que va a pasar"

El mercado de transferencias está próximo a cerrar, en algunos países en Europa las compras terminarán el próximo miércoles 31 de agosto mientras que en otros, como en Inglaterra, el régimen terminará el jueves 1 de septiembre.

Con dos días para mover piezas el Manchester City todavía podría incorporar jugadores, o en su defecto, perder a uno que otro futbolista que interesa en equipos fuera de la Premier League, tal es el caso de Bernardo Silva que sigue en la órbita del FC Barcelona.

En la conferencia de prensa semanal el entrenador español, Pep Guardiola, aseguró que no sabe que es lo que pasará en estos días y ha preferido mantenerse al margen que asegurar si el portugués se queda o se va de los Citizens.

"Ya lo he dicho muchas veces, Bernardo es muy importante para nosotros, quedan dos días para el final del mercado y entonces cada uno estará concentrado en lo que tenemos que hacer... (sobre si habrá más transferencias) no sé, no sé que va a pasar", aseguró el técnico del Manchester City.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: COMPAÑEROS DEL UNITED LO VEN COMO "UNA PATADA EN EL CU..."