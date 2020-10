Premier League: Arsene Wenger confesó que le ofrecieron ser DT del Manchester United

A finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, Manchester United y Arsenal dominaban la Premier League con Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger como sus respectivos técnicos en los banquillos. De 1996 a 2004 se repartieron todos los títulos de Liga, con seis para los Red Devils y tres para los Gunners.

Pero lo que pocos saben, es que Wenger estuvo muy cerca de ser el director técnico del Manchester United, pues directivos de los Red Devils le ofrecieron dirigir al equipo.

"Sí, no te digo cuando, pero te puedo decir que el Manchester United me ofreció el trabajo de director técnico", confesó Wenger en entrevista con The Times.

Aunque según reportes, indican que esto sucedió durante la campaña 2000-2001 cuando Alex Ferguson consideró retirarse de los banquillos, para lo que los directivos del United se acercaron con Wenger, sin embargo nada sucedió.

Además, el estratega de origen francés reveló cómo fue su relación con Ferguson.

"Tenemos un gran respeto entre ambos, tuvimos un periodo donde fue muy difícil, pero después de que ya no compites, todo mundo se vuelve más objetivo. Él sabe más de vinos que yo. Tuvimos buenos encuentros, es un hombre inteligente, tú no haces una carrera como él si eres estúpido", refirió Wenger.

