Premier League: Liverpool y Arsenal por la Community Shield

Un nuevo campeonato estará en disputa entre clubes ingleses: la Community Shield. Con 15 trofeos en esta competencia, Arsenal y Liverpool harán lo posible por ser el segundo equipo con más títulos en este certamen, sólo por detrás del Manchester United con 21.

Los Reds como actuales campeones de la Premier League, lucharán por añadir un premio más a sus vitrinas, mismo que desde 2006 no han podido volver a ganar, la última vez que lo hicieron fue tras un enfrentamiento ante el Chelsea, sin embargo, el técnico, Jürgen Klopp, consideró que están listos para la contienda.

"Nos preparamos para toda una temporada, una de las más intensas que experimentaremos en nuestras vidas por la cantidad de partidos, el tiempo que tenemos para eso y todo este tipo de cosas. No es perfecto, pero es tan perfecto como puede ser. Intentaremos todo para ganar el partido. El Arsenal probablemente hará lo mismo", declaró en conferencia de prensa.

Los de Liverpool tienen toda la concentración puesta en este encuentro y están mentalizados en ganarlo, por lo que no lo toman como a la ligera, pues Klopp aseguró que no se tienen partidos amistosos.

"No tenemos amistosos. Tenemos juegos de 'prueba', juegos de entrenamiento y este tipo de cosas. Es una competencia. No es un juego de prueba, no es un amistoso, es un partido de verdad, contra el Arsenal de todos modos. Así que intentaremos todo lo que podamos", expuso.

Y aunque el Arsenal, ganador de la FA Cup, se ha consagrado campeón de la Community Shield tres veces en los últimos seis años, hará lo propio para volver a patentarse en la competencia con todo y su portero Bernd Leno totalmente recuperado de su lesión.

"Todo es muy difícil e imprevisible en esta temporada. Intentaremos llegar lo mejor posible al duelo con el Liverpool. Queremos estar a punto desde el primer partido porque la Premier llega muy rápido", expuso Mikel Arteta.

