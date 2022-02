Qatar 2022: Mexicana que formó parte del Comité Organizador denunció abuso y terminó condenada

Paola Schietekat Sedas es el nombre de la mexicana que trabajó para el Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 y salió del programa el año pasado después de denunciar abuso sexual.

La economista, polítologa y antropológa, denunció ante las autoridades catarís haber sufrido abuso sexual el 6 de junio de 2021, la informacción fue revelada en México apenas el pasado 8 de febrero del 2022 en un artículo publicado por el periodista Julio Hernández 'Astillero'.

Schietekat Sedas reveló que en el país del Medio Oriente la confrontaron con su agresor y este argumentó que eran pareja y la relación sexual había sido consensuada, situación que ella negó y aseguró que el masculino simplemente pertenecía al mismo grupo social de amigos latinos en Doha.

Paola destacó que durante el proceso pasó de ser la víctima a la acusada por las leyes que existen en aquel país, al considerar el evento como una 'relación extramarital'.

“En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos. De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital, mientras que, bajo mi abaya, la túnica que me recomendaron usar para parecer una ‘mujer de buena moral’, seguían las marcas, moradas, casi negras. Mi abogada casi no habló. Al final, tuve que entregar mi teléfono, desbloqueado, a las autoridades, si no quería ir presa”, reveló para 'Astillero'.

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado sobre la diferencia del código penal que rige en aquel país y expuso cómo intervino la institución mexicana en el caso.

"El 7 de junio de 2021 la connacional sufrió una agresión en su domicilio por parte de un conocido suyo que irrumpió en su vivienda. La legislación qatarí castiga severamente algunas conductas bajo el código religioso 'Sharia'. Tras ser denunciado por la connacional por irrupción en su domicilio y agresión, el conocido indicó que era una pareja sentimental por lo que argumento 'convivencia fuera del matrimonio', lo que propició que las autoridades qataríes iniciaran una investigación que resultó en la acusación de la connacional y a su agresor al delito de 'Zina' (relación fuera del matrimonio).

"El 26 de junio de 2021 la connacional retornó a México, desde donde sigue su proceso de libertad. Cuenta con una abogada en Qatar que la representa.

"De cara al próximo mundial en Qatar es importante considerar que el marco legal en ese país es distinto al de México. El sistema jurídico qatarí es una combinación de derecho civil y derecho islámico (Sharia). La supremacía judicial de la 'Sharia' es reconocida en la constitución y su cumplimiento es de obligatorio para todas y todos los ciudadanos y residentes del país. El ámbito de competencia engloba diversas conductas que se consideran delitos graves, castigables con prisión e incluso con penas corporales. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento aun tratándose de personas extranjeras".

