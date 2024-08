Rafael Leao explica incidente con la curva Sur en San Siro: "Siempre nos han apoyado"

El AC Milan no levanta en el comienzo de la era Stefano Pioli, empató en su primer partido y ahora, en su primera salida de la campaña, el cuadro rossonero cayó ante el Parma por dos goles a uno.

Durante el encuentro, mismo en el que el Milan comenzó perdiendo gracias a un gol tempranero de Dennis Man, no fue sino hasta el segundo tiempo que Christian Pulisic, a pase de Rafael Leao, quien mandó a callar a la curva sur donde estaban los aficionados rossoneros.

Ante el gesto, la parcialidad rossonera mostró su molestia en redes sociales, algo que provocó que Rafael Leao tuviera que salir a explicar sobre el polémico gesto ante, de acuerdo a sus palabras, una de las aficiones más fieles que ha visto.

"El gesto fue específico para un hincha que había hecho un comentario negativo cuando estábamos perdiendo. Ningún jugador del Milan sale al campo y lo hace mal de forma intencionada. Honoraremos esta camiseta desde el inicio hasta el fin de cada partido. Continuaré tomando riesgos como siempre lo he hecho, eso es lo que me hace diferente, y no cambiaré mi estilo de juego porque siempre los he tomado. El juego de ayer quedó atrás y nos concentraremos en la siguiente batalla. ¡Forza Milan!", se lee en la historia de IG De Leao.

El Milan tiene uno de seis puntos disponibles y enfrentarán a la Lazio en su segundo partido fuera del San Siro en fila.

