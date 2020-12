Roy Keane sobre De Gea: 'Tiene un contrato enorme y ha cometido grandes errores'

El exfutbolista del Manchester United ,Roy Keane criticó duramente al internacional español David de Gea por su pobre rendimiento con los Red Devils.

"Debo decir que no soy su mayor fan. No hace lo suficiente, en mi opinión. Tiene un contrato enorme y ha cometido grandes errores que le han costado al United muchos puntos. Obviamente, ha jugado en ocasiones con una línea defensiva muy débil, pero es su trabajo. Tiene un gran contrato. Eso es lo que se supone que debes hacer", dijo a Sky Sports Keane.

Asimismo, el exjugador aseguró que los errores que ha cometido han sido inaceptables para una figura con mucho reconocimiento, por lo que las críticas tienen fundamentos.

"Cuando la gente dice que hace buenas paradas, ese es su trabajo. Habló de su tiempo en el club. De acuerdo, pero debe ser más consistente. Cuando cometa errores, será criticado. Simplemente pienso que algunos de los errores han sido inaceptables. No creo que esté siendo demasiado duro. Los partidos que he cubierto en televisión y que he visto ha cometido demasiados errores", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AJAX: TAGLIAFICO, A PUNTO DE RENOVAR CON ELEQUIPO HASTA 2023