Ryan Giggs fue detenido por supuesta agresión contra su novia

Ryan Giggs, leyenda del Mancherter United, fue detenido por disturbios y agresión en contra de novia, Kate Greville dentro de su mansión.

Así lo reveló en diario inglés, The Sun, que detalló que la policía se habría llevado a Giggs por ocasionar heridas no graves en contra de su pareja, las cuales no habrían requerido mayor atención médica.

Una fuente policiaca señaló al medio que el galés fue detenido por sospecha de asalto común.

"La policiía fue llamada a las 10:05 pm del domingo con reportes de disturbios. Una mujer de 30 años tenía heridas menores, pero no requirieron tratamiento. El hombre de 46 años fue arrestado con sospecha de asalto y asalto común", señaló la fuente.

El exjugador fue sometido a un interrogatorio y posteriomente puesto en libertad. La pareja se conoce desde el 2013 y en el 2018 habían formalizado su relación, pero ocho meses después Giggs se divorció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GALAXY: ROBBIE KEANE PODRÍA LLEGAR A DIRIGIR A CHICHARITO Y A DOS SANTOS