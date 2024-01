Santiago Giménez no le guarda rencor a Gerardo Martino: "Lo abrazaría y le diría gracias"

El hoy delantero del Feyenoord, Santiago Giménez, se dio el tiempo de hablar de lo ocurrido con el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, confesando que es lo qué pasaría si volviera a coincidir con el Tata.

En una entrevista exclusiva con MARCA, el canterano de la Máquina Celeste de la Cruz Azul confesó cómo sería un encuentro futuro entre el entrenador argentino y su persona, sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones.

"Lo abrazaría, le diría 'gracias'. Me llevó a la Selección con 19 años y me ayudó muchísimo. Me aconsejó bastante y gran parte de mi juego se lo debo a él, además de a otros técnicos que pasaron por mí. Y aquí acudo a Dios. Si no creyera en él, no hubiera entendido por qué me dejaron fuera. Pero estoy en sus manos y eso me deja tranquilo. Me siento muy seguro con él cuando atravieso dificultades. Me da paz. Todo está bajo control con él", comentó.

Recordemos que Gerardo Martino decidió no llevar a Santiago Giménez a la Copa del Mundo de Qatar en 2022, prefiriendo llevar a Raúl Jiménez o a Rogelio Funes Mori en lugar del ya jugador del Feyenoord en la Eredivisie.

En 2023, el delantero mexicano consiguió imponer un nuevo récord de goles en la liga de Países Bajos, superando la marca impuesta anteriormente por el artillero uruguayo, y hoy jugador del entrenador argentino, Luis Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SORPRESIVO! ATALANTA REMONTA Y ELIMINA A AC MILAN EN LA COPA DE ITALIA