Xavi Hernández le responde a las críticas de Ancelotti: 'Se ha sentido presionado por mis palabras'

Xavi Hernández ha decidido responder a su manera las críticas de Carlo Ancelotti. Durante la semana el entrenador merengue, criticó al blaugrana por sus declaraciones en contra del arbitraje español. Ahora ha sido Xavi quien habló del italiano.

"Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al futbol español. No me preguntes más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, expresó Ancelotti sobre las afirmaciones de Xavi que la LaLiga "está adulterada por completo".

Tras las declaraciones de Ancelotti, Barcelona ha sumado dos victorias consecutivas, tras vencer a Osasuna y Alavés. Ahora tras el término del último juego, Xavi dedico un par de palabras sobre el estratega italiano.

“Tengo muy buena relación con Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti. Si no va con él esto, todo el respeto a Carlo Ancelotti”, comentó el entrenador tras el partido.

Cabe destacar que estos dos entrenadores han sido de los más vocales, con respecto a decisiones arbitrales y otros aspectos tanto negativos como positivos de la competencia española.

