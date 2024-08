Así quedan los enfrentamientos directos en la Leagues Cup

La fase de grupos de la Leagues Cup está cerca de terminar, y con solo algunos partidos pendientes, así se van formando los juegos de eliminación directa de esta competición.

América y Columbus Crew, al ser los vigentes campeones de sus ligas, evitaron la fase de grupos y esperan rival, el cuadro de Coapa se medirá al segundo lugar del sector que conforma Atlas, Houston Dynamo y Real Salt Lake, mientras que el Crew se enfrentará al segundo lugar del sector donde están Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire.

Portland, Austin, DC United y los Tigres están clasificados como líderes de sus grupos, el equipo de Austin se enfrentará al LAFC, los Pumas se verán las caras al Vancouver Whitecaps mientras que Mazatlán podría jugar contra el equipo capitalino estadounidense.

Equipos como Cruz Azul, Atlas, Charlotte, Montreal, Pachuca, Necaxa, Chivas, entre otros, están a la espera de conocer la definición de sus grupos, mismos que terminarán este domingo.

Así quedan los encuentros al momento

Vancouver Whitecaps vs Pumas

DC United vs Mazatlán (por definir)

Austin vs LAFC

América vs (por definir)

Columbus Crew vs (por definir)

