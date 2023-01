Alan Pulido sobre el Tri en Qatar 2022: 'Un fracaso, el futbol mexicano pasa por una crisis'

El mexicano Alan Pulido ya regresó con el Sporting Kansas City tras la fuerte lesión que lo alejó de la cancha durante todo el año pasado y aprovechó para hablar sobre la actuación de la Selección Nacional en el Mundial Qatar 2022.

En entrevista con medios, el delantero reveló que considera a Miguel Herrera como el indicado para dirigir al Tri.

"Todos sabemos que la selección fue un fracaso en el Mundial de Qatar. Sabemos que lo ideal o lo que se esperaba era que calificaran y no fue así no se le puede llamar de otra manera que fracaso. Si tuviera que elegir alguno, elegiría al Piojo, sería el técnico ideal, mexicano y con la experiencia de una copa del Mundo y con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera le vendría bien a la selección".

#SportingKC forward Alan Pulido putting in WORK Video via @alanpulido on Instagram pic.twitter.com/gBn3Qbzi9I — Aly Trost Martin (@AlyTrostMartin) April 5, 2022

Alan Pulido también aseguró que todo fue consecuencia de las acciones de la Liga MX

"Realmente lo que ya sabemos es que el fútbol mexicano pasó por una crisis, realmente si los resultados del último Mundial que no se logró calificar y es consecuencia de cómo se han manejado las cosas de mala manera, el hecho de quitar el descenso, ahora sumar muchos extranjeros claro que afecta a los jóvenes y no les das esa oportunidad a los mexicanos que no puedan surgir. Lo vemos con muchos jugadores mexicanos que tienen la oportunidad de ir a Europa y están muy sobrevalorados con respecto a que es difícil que un equipo europeo pueda adquirirlo, y eso claro que afecta y a la larga afecta y se muestra en que la liga ha quedado estancada y no da ese paso que todos quisiéramos", sentenció Pulido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: PATRICK MAHOMES INVERTIRÁ EN EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL KANSAS CITY CURRENT