Champions League EN VIVO: Jornada 3 Martes

Sigue la actividad de este martes en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League.

Los encuentros de este día serán protagonizados nuevamente por los mexicanos Edson Álvarez, Héctor Herrera y Tecatito Corona, con los duelos: Lokomotiv vs Atlético de Madrid, Porto vs Olympique de Marsella y Midtjylland vs Ajax.

Además, en la múltiple cartelera, también te presentamos el juego de 'alto voltaje' entre Atalanta y Liverpool.

