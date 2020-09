Chicharito Hernández: 'Ante Seattle no mostramos personalidad, parece que jugamos con miedo'

El LA Galaxy de Javier Hernández sumó su cuarto partido sin conocer la victoria en la derrota por 1-3 ante Seattle Sounders. Para Chicharito, el equipo no mostró la personalidad deseada y dejaron escapar el resultado.

“En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos”, detallaba el ariete mexicano al término del partido. “Todos estamos muy decepcionados, jugamos bastante mal en la primera parte, mejoramos en la segunda, pero ya era muy tarde

“(Estoy) muy decepcionado porque el equipo mostró hace tres semanas por 5-6 juegos al hilo mucha personalidad, mucha valentía y un deseo de mejorar cada día, así es cuando llegan los resultados”, dijo el delantero mexicano.

Chicharito jugó los 90 minutos al igual que su compatriota Jonathan dos Santos; Rolán con un doblete y Morris sometieron al local: Lletget descontó para los angelinos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: WOLVERHAMPTON CAYÓ POR GOLEADA ANTE EL WEST HAM