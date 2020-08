Chicharito no está entrenando y no se sabe cuándo estará listo

En julio pasado, Javier Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla, misma que amenazó con dejarlo fuera de todo el torneo 'MLS is Back' y en efecto, el mexicano aún no ha ni practicado con sus compañeros.

"Chicharito no está listo. No está entrenando y no sé cuándo va a estar listo", dijo en conferencia de prensa Guillermo Barros Schelotto, entrenador del LA Galaxy.

La declaraciones del estratega argentino llegan en el marco del Clásico del Tráfico, el cual se disputará el próximo sábado aparentemente sin la presencia de Javier.

Cabe recordar que Carlos Vela, delantero estrella del LAFC, tampoco estará en dicho partido debido a que decidió no participar en el regreso de la MLS. El que sí podría ver acción pero con el Galaxy es Jonathan dos Santos.

