Chicharito recordó su paso en el Real Madrid: "Genera una energía única"

La gira del Real Madrid por Estados Unidos trajo consigo nostalgia para Javier Hernández, pues el mexicano confesó que buscó acercarse a la plantilla merengue para saludarla, pero no se pudo concretar la reunión.

“Intenté acercarme a saludarlos y hablé con gente del club, pero la agenda ha sido imposible y el día que podía ellos se fueron a San Francisco. Guardo un gran recuerdo de aquel año", sentenció Chicharito en entrevista para Diario As.

Chicharito recordó su paso por el cuadro español y estaba dispuesto a quedarse, Carlo Ancelotti también lo quería, pero al final el destino lo alejó del Santiago Bernabéu.

“Ya se sabe cómo es el fútbol. Las conversaciones fueron positivas para que pudiera darse el que me comprasen. Él estaba muy contento conmigo, pero no se prestó la oportunidad”, comentó.

Al ser cuestionado sobre un posible regreso al Real Madrid, el mexicano lo tomó con humor, pero sabe que es un club que genera ilusión siempre.

“He leído que buscan alguien que le eche una mano a Karim, ¿no? Tendrían que llamarme ellos (risas). Primero tendría que acabar campeón aquí en la MLS y después veríamos (vuelve a reír). A todo el mundo que le mencionas el Madrid, tengas cinco años o cuarenta, le ilusiona ese club”, detalló.

En ese tenor, Chicharito confesó que no hay club en el mundo como el Real Madrid, pues la energía que genera es única en el mundo.

"Que ganan. Simple. Que siguen ganando. Influye el nunca darse por vencido. Yo fui un ejemplo, marqué ese gol cuando quedaba un minuto y nos clasificamos. El Madrid genera una energía única, una sinergia con su afición. Es la única manera lógica de explicarlo. No puedes explicar estas cosas”, finalizó.

