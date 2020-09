Chucky Lozano: Extécnico del Napoli cuestionó el rendimiento del mexicano

Hirving Lozano ha tenido un buen inicio de pretemporada con Napoli, y a pesar de eso, Gianni Di Marzio, exentrenador del conjunto napolitano cuestiona si el mexicano vale lo que se pagó.

"¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es: no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo", mencionó para 'Marte Sport Live'.

El Chucky fue titular en el inicio de la Serie A ante el Parma, donde su equipo ganó 0-2 de visitante.

"¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular", agregó.

