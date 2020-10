Javier Aguirre: Podría ser el próximo director técnico de Los Angeles Galaxy

Tras la salida de Guillermo Barros Schelotto de la dirección técnica de Los Angeles Galaxy, la directiva del conjunto de la Major League Soccer ha buscado al candidato para suplir al argentino y el nombre de Javier Aguirre ha sonado como una posible solución.

El club angelino, donde militan los también mexicanos Javier Hernández y Jonathan Dos Santos, no ha revelado las negociaciones con los técnicos que tienen en carpeta; sin embargo, Javier Aguirre aceptó que se encuentra en diversas pláticas para volver a la dirección técnica, lo que amplia la posibilidad de que su destino sea Los Angeles.

"La gente te llama, te tantea para entrenar equipos. Esas cosas suceden, no son ofrecimientos oficiales de un club. He tenido reuniones con equipos, pero todo depende de los resultados. Esperando una oportunidad y me gustaría estar en el campo", reveló el Vasco en entrevista con Marca Claro.

Y es que además, Javier Aguirre destacó su deseo de volver a los banquillos, pues le es complicado disfrutar del futbol sólo como aficionado, como un agente externo a la cancha.

"Nunca he visto un partido de futbol como aficionado. Dos veces me he emocionado como aficionado, una vez que México le gana a Brasil en la Olimpiada de Londres 2012 y otra vez fue en un Barça 5-0 Madrid en el Nou Camp. Ahí me emocioné mucho, fue un partido perfecto", confesó el Vasco Aguirre.

