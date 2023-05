Javier Aguirre previo al duelo ante Barcelona: 'El objetivo es competir; el cuerpo nos pide ganar'

Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previo al duelo del Mallorca frente al Barcelona, en donde aseguró que el equipo no se sumará a la fiesta culé por el reciente título de LaLiga e irá a competir al Camp Nou.

"El objetivo es competir; el cuerpo nos pide ganar al Barcelona. Será un bonito día, se despide un gran jugador (Sergio Busquets), pero nosotros, con los deberes hechos, no podemos ir a especular. Todos esos factores confluyen para llegar atentos al Nou Camp", mencionó.

Sin embargo, explicó que el duelo será complicado debido a que el cuadro bermellón llegará con varias bajas.

"A las bajas ya conocidas se unen las de Lee y Sánchez, por sanción, y la de Dennis, lesionado. Llevaré a cinco chicos del filial y en la portería estará Dominik.

"El equipo se ha quitado un peso de encima (tras asegurar el no descenso) y no hay mejor motivación que jugar contra el campeón en su campo. Es todo un premio a la temporada, pero tenemos que hacer un partido digno, no ir a pasear ni a tomarte fotos".

Además, comentó que no piensa en la posibilidad matemática que existe para que Mallorca clasifique a Conference League.

"Puede ser, pero no estamos preparados para pasar en la clasificación a equipos que fueron diseñados para Europa. Estamos haciendo una buena temporada y ojalá las sellemos bien, y si matemáticamente te viene un premio gordo, bienvenido será. No nos cerramos ninguna puerta de antemano, pero el calendario que tenemos es difícil contra dos equipos (Barcelona y Rayo Vallecano) que juegan muy bien al fútbol".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: JULEN LOPETEGUI 'SORPRENDIÓ' AL HABLAR DE RAÚL JIMÉNEZ: "ESPERO QUE CONTINÚE CON NOSOTROS"