Jonathan Dos Santos: 'MLS está muy por encima de la Liga MX'

Desde hace tres años Jonathan Dos Santos milita en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) y aunque aún no ha tenido la oportunidad de jugar en la Liga MX, pues su formación se dio en el Barcelona de España, el mediocampista aseguró que la liga de futbol estadounidense es mejor que la mexicana.

"La MLS en tema de organización está muy por encima de la Liga MX, por eso muchos jugadores mexicanos se quieren venir acá, en unos años será una de las más importantes, lo están haciendo muy bien", reveló Jona.

Además, el jugador del Galaxy resaltó los protocolos sanitarios durante el torneo MLSIsBack y en la reanudación de la competencia.

"Sí, creo que es un ejemplo porque no hubo ningún contagio en ese sentido", afirmó.

Previo al Clásico del Tráfico, en el que Galaxy y Los Angeles FC se verán las caras, Dos Santos confesó que no está listo para disputar todo el partido, pues viene saliendo de una lesión.

"Es mi primera semana entrenando, no me siento al 100 por ciento, pero lo importante es que mi lesión está sanando, estoy feliz, ha sido difícil para mí, pero ahora me siento bien, no estoy para 90 minutos, pero tal vez 30 o 40 minutos y estoy feliz", sentenció Jonathan Dos Santos.

