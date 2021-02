Jonathan dos Santos reveló que pensó en el retiro tras fuerte lesión

Jonathan dos Santos tuvo una fuerte lesión el año pasado que le hizo pasar por el quirófano, y con la incertidumbre tras ser operado, el mediocampista reveló que pensó en retiro.

"Sí, la verdad es que sí (pensar en el retiro). Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al ciento por ciento; es una lesión que te puede durar con molestias un año o dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno, y sí lo pasé muy mal el año pasado", mencionó para ESPN.

El jugador del Galaxy aseguró que el 2020 fue uno de los peores años en su carrera, además de que no pudo estar con su familia.

"Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera", agregó.

