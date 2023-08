Jesús 'Tecatito' Corona, actual jugador del Sevilla, no tiene garantizada su continuidad en el equipo, según José Luis Mendilivar, entrenador del equipo de LaLiga.

Tras la lesión que Tecatito sufrió en el tobillo, la cual lo dejó fuera del Mundial de Qatar, el mexicano ha mostrado irregularidad en cuanto a partidos jugados, pues ha tenio recaídas.

Es por esto que, José Luis Mendilivar, director técnico del Sevilla, señaló que el extremo es un gran jugador, sin embargo, no lo ha podido ver bien desde que llegó al equipo, pues las lesiones que arrastra le han impedido tener los minutos deseados.

"No termina de recuperarse. Tecatito es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenarse con el grupo por el tobillo", comenzó Mendilivar.

Y aunque destacó su talento, el estratega señaló que Corona tiene que mostrar más regularidad, pues aunque sea el mejor de la plantilla, nadie tien su lugar asegurado en el club.

"Es una lesión que hace que le quite la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono. Como dice el club, estamos todos en venta. No sólo Tecatito", sentenció.

