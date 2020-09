Raúl Jiménez reconoció que no sabía dónde jugaba el Wolverhampton

¡Desconocía a donde llegaría! Raúl Jiménez, 'Killer' del Wolverhampton, reconoció que antes de convertirse en uno de los ídolos de la afición del club, desconocía donde militaban los Wolves.

Durante una charla con la embajada de México en el Reino Unido, el 'Lobo de Tepeji' admitió que en 2018 cuando recibió la propuesta del equipo inglés, desconocía de que localidad era el Wolverhampton.

“Solo conocía Londres. Con selección me tocó ir a Newcastle, Gales, conocía poco de Inglaterra y de Wolves no sabía nada, ni de Birmingham.

"Sabía de equipos de Inglaterra, pero incluso llegué y pregunté dónde jugaba Wolverhampton y me dijeron, pues en Wolverhampton, ¿Ah es una ciudad?”, explicó.

Finalmente, Raúl Jiménez admitió que a pesar de que la decisión de llegar a los Wolves fue complicada ante su falta de conocimiento del club, no se arrepiente por aventurarse.

“Cuando me llega la oferta dije que no era un equipo conocido. Fui a investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante que al día de hoy no me arrepiento de tomar, llegar a un equipo recién ascendido a la Premier League y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores de la liga inglesa”, sentenció.

