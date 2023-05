Javier Hernández se mostró contento de que Santiago Giménez se haya convertido en el mexicano que más goles anotados en su primera temporada en Europa; además, el goleador histórico del Tricolor le deseo al jugador del Feyenord que siga marcando.

Después de que el 'Bebote' anotó un doblete el pasado fin de semana ante el Excelsior, logró superar las 20 dianas que anotaron Javier Hernández y Luis García durante su primera temporada en el Viejo Continente.

Respecto a esto, el futbolista del LA Galaxy señaló lo siguiente: "Que bueno que lo logró, los récords están para romperse. Yo hablo mucho con él porque me llevo bien con su padre. A mí me encantaría que en vez de estar viendo que mexicano rompe el récord, pensar en porque no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa".

Chicharito también aprovechó para dejar claro que no les gustan las comparaciones; además de que Luis García y él están felices de lo que está logrando Santiago: "Por qué no empezamos a comportarlo en contra de los extranjeros, no en contra de Luis García ni de mí, a mí me no me importa ese récord, al revés yo se lo decía, que llegué a 70, me da igual, al fin de cuentas no competimos entre mexicanos, al revés eso es una vara para que la utilice para superarse de cierta manera".

Cabe destacar que el futbolista de la Eredivisie aún tendrá la oportunidad de seguir aumentando está cuota goleadora, ya que actualmente a su equipo aún le restan tres partidos por disputar (contra el Go Ahead Eagles, el Emmen y el Vitesse). Los goles del mexicano serán fundamentales en esta recta final del campeonato de los Países Bajos, ya que la posibilidad de levantar el título al término de estas tres jornadas está más viva que nunca al tener nueve puntos de ventaja frente al PSV, el cual es el único rival que aún tiene posibilidades matemáticas de superar sus 76 unidades cosechadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO REVELA LO DIFÍCIL QUE FUE MANTENERSE EN EL NAPOLI TRAS SER FICHADO: 'MUCHAS VECES LLORÉ'