‘Chicharito’ se compara con Santi Giménez: “No solo tiene gol, tiene ángel y carisma”

Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, dio su opinión acerca del futbolista azteca del momento, Santiago Giménez, en quien se ve reflejado en él, no solo por sus goles si por su ángel y carisma.

"Ese jugador no sólo tiene gol, que es algo muy caro y muy difícil de encontrar, sino que tiene ángel y carisma, que hacen que sea especial. Yo me siento reflejado en él. A veces es algo genético, pero que también tienes que desarrollar”, declaró Javier Hernández para Diario AS.

La carrera de ‘Chicharito’ y el ‘Bebote’ tienen algunas similitudes hasta cierto punto, pues ambos se fueron bastante jóvenes de la Liga MX cuando parecía que estaban apunto de explotar en el balompié mexicano y los dos llegaron a sus respectivos clubes en Europa a marcar goles al por mayor, aunque en el caso de Hernández, claramente en un equipo de mayor envergadura.

Además de compararse con Santi, Hernández también llenó de elogios a su padre, ya que menciona que es un pilar importante para que el mexicano la este rompiendo en Países Bajos y recordó el corto pero trascendental tiempo que compartieron vestidor en la Selección Mexicana en el año 2013, una de las etapas más difíciles para el Tri.

“Su padre es una de las personas que más han marcado mi carrera. Vivimos muy poco tiempo, un periodo en la selección muy tormentoso, pero ese poco tiempo fue tan profundo y tan sustancioso, y aprendí mucho del Chaco Giménez”

Santi Giménez ya rompió un récord de Javier Hernández y Luis García en Europa, pues supero los 20 goles en su primera campaña en el viejo continente, dejando la marca en 23 anotaciones, además de que recientemente también rompió el récord de Luis Suárez de más goles en la Eredivisie en un año natural, pues Santi lleva ya 35 goles y contando.