Neri Cardozo: 'El reto con Venados es salir Campeón y en un futuro subirlo a la Liga MX'

Uno de los fichajes que más llamó la atención en la naciente Liga de Expansión, fue el de Neri Cardozo a los Venados de Mérida, sobre todo porque es un jugador que llegó a ser Campeón de Liga con Rayados (Ape. 2017); sin embargo, hoy en día el argentino compartió con RÉCORD la satisfacción que le causó haber vuelto a México.

“Siempre tenía pensado volver al futbol mexicano, gran parte de mi carrera la hice acá y se dio volver a la Liga de Expansión con Venados. La verdad estoy muy feliz de haber vuelto, poder ayudar. La gente de Venados me convenció por su proyecto y porque sé que en años es gente que viene haciendo bien las cosas administrativas en el club y también en lo futbolístico”, expresó.

Y aunque el atacante ha vivido cualquier cantidad de experiencias en su carrera e incluso ha logrado cumplir diferentes metas, para Neri el haber vuelto a México y hacerlo en una división diferente, es un nuevo reto.

“La verdad que sí es un nuevo reto y me motiva. Siempre en mi carrera me propuse retos y este es uno, poder ayudar a Venados a salir campeón y qué mejor que en algún futuro muy cercano subirlo a Primera División cuando se pueda.

“En Argentina tuve varias ofertas, renovación en Defensa y Justicia, pero decidí venir a jugar al futbol mexicano y le doy gracias a Venados porque me abrió la puerta para volver, porque quiero seguir aprendido y obvio enseñar todo de mí a los jóvenes talentos mexicanos. Y quiero salir campeón con Venados”, explicó.

Finalmente, Neri Cardozo habló de lo que para él es lo más atractivo de la Liga de Expansión: “Esta nueva liga me gustó que le den más prioridad a los talentos mexicanos, aunque lo que no me gustó mucho es que quitaran el ascenso y descenso “, dijo.

